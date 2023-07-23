Рейс из Иркутска в Новосибирск отменили из-за технической неисправности самолета

В пассажирском самолете, который должен был лететь из Иркутска в Новосибирск, нашли техническую неисправность. Фото: Иван ВИСЛОВ

В пассажирском самолете, который должен был лететь из Иркутска в Новосибирск, нашли техническую неисправность. Инцидент произошел 22 июля. Утром, во время предполетного осмотра воздушного судна «Embraer 170», следовавшего рейсом из Иркутска в Новосибирск, специалисты обнаружили техническую неисправность в виде обрыва двух вспомогательных тяг в левом крыле. Проводится доследственная проверка по факту.

Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

- Рейс отменен. Обстоятельства и причины устанавливаются. Следователи иркутского следственного отдела на транспорте проводят доследственную проверку, - говорится в сообщении.

Место происшествия осмотрено следователями СК России. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.