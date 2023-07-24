Кратковременный дождь и потепление до +24 обещают синоптики в Иркутске 24 июля

24 июля синоптики обещают непогоду в Иркутске. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

К концу близится уже июль, а летом так и не «пахнет». Вот и 24 июля синоптики обещают непогоду в Иркутске. Так, днем может нагрянуть кратковременный дождь и ветер с порывами до 6-11 метров в секунду. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

- 24 июля будет облачно, но с прояснениями, - говорят синоптики.- Возможен кратковременный дождь и северо-западный ветер 6-11 метров в секунду. Зато на ртутных столбиках жители Иркутска увидят до +22…+24.

А вот по Иркутской области пройдут сильные дожди, а на селеопасных станциях западных, центральных и южных районов местами очень сильные дожди. Ветер северо-западный, юго-западный, в Катангском и северо-восточных районах юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Зато в некоторых уголках Приангарья будет теплее, чем в Иркутске. Так, сибиряки на своих ртутных столбиках увидят до +20...+25, при малооблачной погоде потеплеет до +29...+34.