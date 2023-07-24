В Байкальске встречи населения с мэром сделают еженедельными Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В минувшее воскресенье губернатор Иркутской области Игорь Кобзев работал в городе Байкальске. В соцсетях глава региона рассказал, что ликвидация последствий подтоплений проходит не так быстро, как необходимо. Однако во время встречи с местными жителями, выяснилось, что у людей имеется множество других проблем: переселение из аварийного жилья, подключение электричества в садоводства, нехватка медиков и учителей.

- Решили, что такие встречи необходимо проводить еженедельно, - отметил Игорь Кобзев. - С жителями будет встречаться не только глава города Василий Вячеславович Темгеневский, но и представители региональных министерств. Сам вернусь в Байкальск в сентябре, чтобы проверить восстановительные работы, и еще раз встретиться с населением.

Напомним, страшное ДТП произошло утром 23 июля на Иннокентьевском мосту в Иркутске. По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля «Тойота Хариер» не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с иномаркой «Форд Фокус». Один мужчина погиб.