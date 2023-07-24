Два кластера «Профессионалитет» появятся в Иркутской области в 2024 году Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Иркутский техникум авиастроения и материалообработки, а также Сибирский колледж транспорта и строительства Иркутского государственного университета путей сообщения стали победителями конкурсного отбора Минобра России. На ремонт и оснащение учебно-производственной базы им выделят 100 миллионов рублей.

На площадке техникума в 2024 году будет открыт новый образовательно-производственный кластер «Профессионалитет» в отрасли «Машиностроение», на базе колледжа - в транспортной отрасли.

Напомним, 24 июля синоптики обещают непогоду в Иркутске. Так, днем может нагрянуть кратковременный дождь и ветер с порывами до 6-11 метров в секунду. Зато на ртутных столбиках жители города увидят до +22…+24. А вот по Иркутской области пройдут ливни.