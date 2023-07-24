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НовостиПроисшествия24 июля 2023 4:50

Четверо детей попали в больницу после столкновения машин в Тулунском районе

Самим младшим пострадавшим по три года
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Четверо детей попали в больницу после столкновения машин в Тулунском районе

Четверо детей попали в больницу после столкновения машин в Тулунском районе

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области произошло жесткое ДТП с пострадавшими. Днем 23 июля в Тулунском районе столкнулись Toyota 4Runner и Toyota Corolla Premio. Во второй иномарке находились четверо детей.

- По результатам автоаварии две трехлетние девочки, два мальчика 4 и 10 лет доставлены с травмами в медицинское учреждение, - сообщают в пресс-службе прокуратуры региона. - Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются.

Напомним, утром 23 июля на Иннокентьевском мосту в Иркутске автомобиль «Тойота Хариер» выехал на встречку и на скорости врезался в «Форд Фокус». Пассажир второй иномарки погиб на месте.