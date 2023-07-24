Тело утонувшего мужчины обнаружили в карьере в Нижнеудинском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В минувшее воскресенье, 23 июля, в Нижнеудинском районе отдыхающие обнаружили тело утонувшего сибиряка. Труп находился в обводненном карьере в поселке Шумский. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Несмотря на установленные запрещающие знаки, в отсутствие пляжа с оборудованной зоной для купания, мужчина решил поплавать, но не рассчитал силы и утонул в нескольких метрах от берега, - раскрыли пугающие подробности трагедии в ведомстве.

Спасатели настоятельно просят жителей региона проявлять максимальную бдительность во время отдыха и соблюдать правила личной безопасности.

Напомним, 64-летняя жительница Бурятии едва не лишилась 150 тысяч рублей. Уберегла ее от обмана мошенников сотрудница ГИБДД Оксана Пашинина. Женщина вмешалась в случайно услышанный разговор.