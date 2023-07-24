Жительница Иркутска отдала мошенникам 5,7 млн рублей за неделю Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутске телефонные аферисты похитили более 5 миллионов рублей у доцента кафедры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-В отделение полиции пришла местная жительница. Она рассказала, что неизвестные за неделю похитили у нее 5,7 миллиона рублей, - говорят в полиции.

Позднее стало известно, что ей позвонили в мессенджере. Звонивший представился сотрудником банка. Он рассказал, что со счета женщины пытаются похитить деньги для финансирования недружественных стран.

Позднее лжесотрудник банка объяснил, что для сохранности денежных средств их якобы необходимо перевести на «резервный счет». Тогда женщина взяла кредиты и отдала все это на счета мошенников.

На данный момент телефон мошенников отключен.

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