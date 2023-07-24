19-летняя девушка с черными глазами пропала без вести в Иркутске Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Жителей Иркутска просят помочь в поисках без вести пропавшей 19-летней Ирины Ваировой. Девушка исчезла сегодня, 24 июля. Об этом сообщают в социальных сетях регионального поискового отряда "ЛизаАлерт". О других подробностях случившегося пока ничего неизвестно.

Девушка ростом 165 сантиметров, брюнетка, имеет нормальное телосложение, глаза черного цвета.

В день исчезновения была одета в розовый комбинезон с шортами, кроссовки розового цвета, сине-белую спортивную кофту.

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Если вы обладаете данными о местонахождении этого человека, просьба звонить инфоргам или на горячую линию отряда 8-800-700-54-52