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НовостиОбщество24 июля 2023 6:59

19-летняя девушка с черными глазами пропала без вести в Иркутске

Пропавшую без вести 19-летнюю Ирину Ваирову разыскивают в Иркутске
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
19-летняя девушка с черными глазами пропала без вести в Иркутске

19-летняя девушка с черными глазами пропала без вести в Иркутске

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Жителей Иркутска просят помочь в поисках без вести пропавшей 19-летней Ирины Ваировой. Девушка исчезла сегодня, 24 июля. Об этом сообщают в социальных сетях регионального поискового отряда "ЛизаАлерт". О других подробностях случившегося пока ничего неизвестно.

Девушка ростом 165 сантиметров, брюнетка, имеет нормальное телосложение, глаза черного цвета.

В день исчезновения была одета в розовый комбинезон с шортами, кроссовки розового цвета, сине-белую спортивную кофту.

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