В Иркутской области молодые педагоги могут получить выплату до 115 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Молодые педагоги Иркутской могут получить единовременную выплату. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в своих социальных сетях.

-Выплату могут получить те, кто впервые начал работать в образовательных учреждениях в сельской местности до 15 сентября 2023 года, - говорят в правительстве.

Речь идет о работе в рабочих поселках и в городах Бодайбо, Киренске, Усть-Куте. Выплата положена педагогам до 35 лет, имеющим среднее профессиональное образование или же высшее. При этом у них должна быть нагрузка не менее половины нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы.

В организации нужно отработать не менее трех лет.

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях денежное пособие устанавливается в размере 115 тысяч рублей. В иных районах Иркутской области – в размере 92 тыс. рублей.