Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 июля 2023 8:20

В Чите задержали мужчину, напавшего на четырнадцатилетнюю девочку

Девочке пришла на помощь ее сестра
Елена СИНИЦА
В Чите задержали мужчину, напавшего на четырнадцатилетнюю девочку

В Чите задержали мужчину, напавшего на четырнадцатилетнюю девочку

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Чите задержали мужчину, который напал на 14-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

-В СМИ и социальных медиа сообщается, что малолетняя жительница Читы подверглась нападению со стороны неизвестного мужчины, противоправные действия которого пресечены вмешательством 14-летней сестры пострадавшей, услышавшей крики о помощи, - говорится в сообщении.

Теперь заведено уголовное дело. Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе следкома Забайкалья представить доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах.