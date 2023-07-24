В Чите задержали мужчину, напавшего на четырнадцатилетнюю девочку Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Чите задержали мужчину, который напал на 14-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

-В СМИ и социальных медиа сообщается, что малолетняя жительница Читы подверглась нападению со стороны неизвестного мужчины, противоправные действия которого пресечены вмешательством 14-летней сестры пострадавшей, услышавшей крики о помощи, - говорится в сообщении.

Теперь заведено уголовное дело. Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе следкома Забайкалья представить доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах.