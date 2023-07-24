В Иркутской области четвероклассник пострадал от удара молнии, когда мылся в бане Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура контролирует проверку о происшествии с участием несовершеннолетнего в Нижнеудинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- По имеющейся информации, 23 июля ученик 4 класса со старшим братом мылся в бане. Когда старший брат покинул помещение, раздался сильный хлопок, - говорят в прокуратуре.

Потом вернулся родственник, который и обнаружил его с ожогами. С полученными травмами школьник доставлен в медицинское учреждение.

По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.