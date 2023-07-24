Капремонт Комсомольского проспекта в Усолье-Сибирском удалось ускорить Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Усолье-Сибирском удалось решить проблемы, которые препятствовали проведению капитального ремонта Комсомольского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Затягивание работ произошло из-за субподрядчиков. Их заменили, на объекте работают другие компании. Сейчас они подключают обновленные сети водоотведения, водоснабжения к общегородским коммуникациям, завершают прокладку ливневой канализации, - говорят в правительстве.

Более того, в сжатые сроки проведена корректировка проектной документации. Эти меры позволили начать второй этап капитального ремонта Комсомольского проспекта.

На сегодняшний день капремонт инженерных коммуникаций уже завершили на участке Комсомольского проспекта от улицы Розы Люксембург до Карла Либкнехта.