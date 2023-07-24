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НовостиОбщество24 июля 2023 10:30

В Иркутской области ИП вывез пиломатериалы на 34 млн рублей

Он вывез 7 тысяч кубометров
Елена СИНИЦА
В Иркутской области ИП вывез пиломатериалы на 34 млн рублей

В Иркутской области ИП вывез пиломатериалы на 34 млн рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области в законную силу вступило решение суда о взыскании с осужденного в пользу Российской Федерации более 34 млн рублей. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

-По данным суда, индивидуальный предприниматель с 2016 по 2018 годы незаконно вывез с территории России пиломатериал объемом более 7 тыс. куб. м., стоимостью свыше 34 млн рублей, - говорят в ведомстве.

Теперь в суд направлено исковое заявление, требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.