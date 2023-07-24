Следком доказал причастность Михаила Попкова еще к трем убийствам в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет подтвердил, что ангарский маньяк причастен к совершению трех убийств в Иркутске. По информации пресс-службы ведомства, в 1997 году он убил 27-летнюю женщину в поселке Жилкино, в 1998 году – 25-летнюю женщину на берегу реки Ангара возле улицы Полярной, а в 2003 году – 31-летнюю женщину на территории Ново-Ленинского кладбища. В двух случаях маньяк задушил своих жертв, а в третьем нанес множество ножевых ударов. Об этом сообщает ИА "Альтаир".

- Причастность Попкова к этим убийствам подтверждается его собственными показаниями, протоколами осмотров мест преступлений, заключениями судебных экспертиз и другими доказательствами, - говорят в следкоме.

Были допрошены 40 свидетелей, проведены две проверки показаний на месте, две генетические экспертизы, три комиссионные судебно-медицинские экспертизы, психолого-психиатрическая экспертиза и четыре осмотра мест преступления.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, что Михаил Попков совершил 83 убийства и три покушения на убийства с 1992 по 2010 годы.