В Иркутской области три человека пострадали в ДТП с перевернувшимся авто Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП с опрокинувшемся автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-24 июля около 16.00 в отделение полиции поступил сигнал о ДТП в микрорайоне Топкинский. Незамедлительно на место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, - говорят в МВД.

По имеющейся информации, водителю автомобиля «Honda» внезапно стало плохо за рулем. Он потерял управление, налетел на бордюр. После этого машина опрокинулась.

В машине с мужчиной находились еще два пассажира, все участники инцидента доставлены в городскую больницу.