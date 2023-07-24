В Братске полицейские задержали поджигателей машины Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Братске полиция задержала поджигателей автомобиля, который они не смогли разобрать. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

- Подозреваемые объяснили, что они случайно подожгли украденную "Тойоту", когда воровали запчасти из нее, - говорят в полиции.

В дежурную часть полиции в Братске поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Кирова. Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила потушенную пожарными "Тойоту Короллу Левин".

Полицейские обратили внимание на то, что машину явно пытались разобрать, и пришли к выводу, что возможные похитители подожгли ее, вероятно, чтобы уничтожить следы преступления.

Вскоре были установлены двое подозреваемых - местные жители в возрасте 28 и 32 лет. Они не отрицали свою причастность к происшествию и объяснили, что поджог совершили случайно. Воруя запчасти из чужого автомобиля, который уже 4 месяца был сломан, они решили подсветить моторное отделение, но в результате автомобиль загорелся.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража", также рассматривается вопрос о привлечении их к ответственности за повреждение имущества.