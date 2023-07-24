На улице Радищева в Иркутске на месте снесенных гаражей благоустроили двор Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На улице Радищева, 67/5 в Иркутске были демонтированы незаконно установленные гаражи, а двор был благоустроен. В рамках муниципальной программы "Формирование комфортной и безопасной городской среды" были проведены работы по асфальтированию проездов, тротуаров, обустройству парковочных мест и санитарной обрезке деревьев.

- Рядом с многоквартирным домом аварийный пешеходный мост был демонтирован и установлен новый металлический мост. Финансирование работ осуществляется за счет городского бюджета, - говорят в администрации.

В Правобережном округе также проводятся работы по благоустройству в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Двор на Ленина, 22 уже полностью благоустроен, а на двух других объектах работы продолжаются. В рамках муниципальной программы уже завершены работы по благоустройству 8 дворов, а 7 находятся в стадии завершения.