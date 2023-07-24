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НовостиОбщество24 июля 2023 12:47

Виновник ДТП в Топкинском в Иркутске сбежал из больницы

ДТП случилось 24 июля
Елена СИНИЦА
Виновник ДТП в Топкинском в Иркутске сбежал из больницы

Виновник ДТП в Топкинском в Иркутске сбежал из больницы

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Виновник ДТП в Топкинском сбежал из больницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- В Иркутске полицейские разыскивают водителя, самовольно покинувшего медучреждение после аварии, - говорят в ведомстве.

Известно, что после аварии водитель авто попал в больницу, после чего и скрылся. Известно, что это 50-летний иркутянин.

Напомним, что 24 июля около 16.00 в отделение полиции поступил сигнал о ДТП в микрорайоне Топкинский.

Водителю автомобиля «Honda» внезапно стало плохо за рулем. Он потерял управление, налетел на бордюр. После этого машина опрокинулась.