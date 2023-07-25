Температура +27 градусов и небольшой дождь с грозой ожидаются в Иркутске 25 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во вторник, 25 июля, в Иркутске потеплеет до +27 градусов. Также ожидаются переменная облачность и ветер северо-западный с порывами 5-10 м/с. Возможен небольшой дождь с грозой. Об этом сообщают синоптики Иркутского УГМС.

- В среднем по Приангарью температура воздуха поднимется до +21...+26 градусов, - отмечают специалисты. - При малооблачной погоде столбик термометра может показать +35 градусов. Однако в Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском районах, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья пройдут сильные, местами очень сильные дожди, в отдельных районах грозы.

Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала об умилительной истории белки-летяги по кличке Оззи. Раненого детеныша возле подъезда нашли жительницы Читы. Они выходили малыша и сделали своим питомцем.