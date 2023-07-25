«Деньги пойдут на финансирование недружественных стран»: мошенники неделю выуживали миллионы у доцента кафедры

В Иркутске доцент кафедры за неделю отдала мошенникам 5,7 млн рублей Фото: Анастасия Осипова

"В эти минуты с вашего счета пытаются похитить деньги!" - примерно такой новостью незнакомец огорошил жительницу Иркутска по телефону. Представившись сотрудником банка, он рассказал, что преступники могут завладеть деньгами сибирячки и перечислить на финансирование недружественных стран. Женщина, работающая доцентом кафедры, не на шутку испугалась. Ее даже не смутило то, что "специалист" связывался с ней через мессенджер. Обман длился в течение недели.

Чтобы спасти свои сбережения, доверчивая работница иркутского вуза согласилась перевести их на «резервный счет». Однако перед этим взяла несколько кредитов, после чего отправила общую сумму, а это 5,7 миллионов рублей, неизвестным.

О том, что стала очередной жертвой мошенников, она все же осознала, но слишком поздно. Печальную историю женщина позже поведала полицейским.

Важно! Не вступайте в диалог с незнакомыми людьми, которые требуют от вас совершения каких-либо финансовых операций, так действуют только аферисты!