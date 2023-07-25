Иркутского предпринимателя обвиняют в махинациях с налогами на 5,6 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время проверки сотрудники Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры выявили махинации с налогами. Как стало известно правоохранителям, с 2018 по 2020 год индивидуальный предприниматель предоставлял в налоговую поддельные документы с помощью чего незаконно получил более 5,6 миллионов рублей в счет возмещения налога на добавленную стоимость. К слову, ранее мужчина был судим за контрабанду леса. Об этом сообщают в пресс-службе Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

- Восточно-Сибирский транспортный прокурор направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), - отмечают в ведомстве.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Восточно-Сибирского транспортного прокурора. Расследованием занимается следователь Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Напомним, ранее к полицейским обратились родственники 36-летнего Михаила Корешкова. Они рассказали, что в последний раз видели мужчину 14 июля. Он ушел из дома, расположенного по улице Владимирского в Иркутске и с тех пор больше не выходил на связь. Обратно по адресу Михаил также не вернулся.