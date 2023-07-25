МВД: в Иркутской области ребенка ударило молнией, пока тот мылся в бане Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Это произошло в городе Нижнеудинске Иркутской области. Вечером 23 июля ученика четвертого класса обнаружили в бане с ожогами. Примечательно то, что их ребенок, скорее всего, получил от удара молнии! Разряд попал в постройку, когда мальчик мылся. Далее последовал сильный хлопок. Версию проверяет полиция.

- Школьник был доставлен в медучреждение, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Также ход проверки контролирует прокуратура.