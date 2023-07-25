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НовостиОбщество25 июля 2023 2:24

Алзамай, Байкальск и Усолье-Сибирское стали победителями всероссийского конкурса

Эти города получат грант на создание комфортной городской среды
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Алзамай, Байкальск и Усолье-Сибирское стали победителями всероссийского конкурса

Алзамай, Байкальск и Усолье-Сибирское стали победителями всероссийского конкурса

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Проекты по созданию комфортной городской среды в Алзамае, Байкальске и Усолье-Сибирском признали одними из лучших на всероссийском конкурсе. На их реализацию Иркутской области в 2024 году выделят федеральную премию. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

Всего Приангарье направляло девять заявок. Все награды вручил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин. Городу Киренску передано благодарственное письмо главы Минстроя России.

Напомним, первое пленарное заседание Общественной палаты Иркутской области восьмого созыва прошло 24 июля. По предложению губернатора Приангарья Игоря Кобзева председателем единогласно был избран Владимир Шпрах.