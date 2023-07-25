Прокуратура выявила загрязнение воды в Иркутском водохранилище фекалиями Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

Специалисты обнаружили в Иркутском водохранилище в районе деревни Новогрудинина превышение гигиенических нормативов по показателю энтерококки/фекальные стрептококки. Купаться в такой воде опасно для здоровья. Об этом сообщают в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. В связи с этим ведомством организовано проведение проверки.

- Природоохранной прокуратурой будет дана оценка работе компетентных органов по исполнению возложенных полномочий в сфере охраны вод, безопасности водных объектов, - отмечают в ведомстве.

Напомним, вечером 23 июля ученика четвертого класса обнаружили в бане с ожогами. Примечательно то, что их ребенок, скорее всего, получил от удара молнии! Разряд попал в постройку, когда мальчик мылся.