Самолет Иркутск - Красноярск вылетел с задержкой из-за срабатывания датчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 25 июля самолет, выполнявший рейс № 127 по маршруту Иркутск - Красноярск, не смог вылететь вовремя из аэропорта по технической причине. На борту находились 118 пассажиров, в том числе 12 детей и подростков. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

- По предварительным данным, в 08:56 командир воздушного судна, принадлежащего авиакомпании «ИрАэро», прервал взлет из-за срабатывания датчика бортового раиоэлектронного оборудования, - отмечают в ведомстве.

После устранения неисправностей самолет вылетел в Красноярск.

Сотрудники Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры проверят своевременность обеспечения прав пассажиров.

Напомним, ранее Следственный комитет подтвердил, что ангарский маньяк причастен к совершению трех убийств в Иркутске. В 1997 году он расправился с 27-летней женщиной в поселке Жилкино, в 1998 году с 25-летней женщиной на берегу реки Ангара, а в 2003 году убил 31-летнюю женщину на территории Ново-Ленинского кладбища.