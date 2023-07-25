Владимир Шпрах назначен главой Общественной палаты Иркутской области VIII созыва Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Во время первого пленарного заседания Общественной палаты Иркутской области VIII созыва был избран председатель. Единогласно представители органа приняли решение вновь назначить Владимира Шпраха. Он занимает этот пост с 2015 года. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Состав палаты обновился на 38%. Из 63 членов, по 21 из которых выдвигают губернатор Иркутской области, Законодательное Собрание региона и сами представители Общественной палаты, 24 вошли в состав впервые, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в иркутском реготделении партии «Новые люди» появится комитет по малому и среднему предпринимательству. Об этом во время круглого стола с бизнес-сообществом заявил депутат Госдумы от Приангарья Георгий Арапов.