Завершены поиски без вести пропавшего 42-летнего мужчины в Иркутской области

Тело утонувшего мужчины подняли со дна Ангары в Черемховском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В субботу, 22 июля, на берегу реки Ангары в Черемховском районе были найдены вещи 42-летнего мужчины. Самого сибиряка поблизости не было. При этом домой он не возвращался и на связь с близкими не выходил. Родственники забили тревогу - начались поиски. В понедельник пропавшего без вести нашли...к несчастью, уже мертвым.

Тело водолазы подняли со дна залива Федяевский. Стало понятно, что мужчина пошел купаться, но выплыть не смог. Он утонул в нескольких метрах от берега.

Спасатели в очередной раз призывают людей проявлять максимальную ответственность: соблюдать правила личной безопасности во время отдыха у воды, не игнорировать запрещающие знаки и аншлаги, не купаться на стихийных пляжах.