В Иркутске продолжается благоустройство в избирательных округах №№ 4, 6, 31 Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске продолжается благоустройство придомовой территории и дворов. Так, работы активно ведутся в избирательных округах №№ 4, 6, 31, сообщают в пресс-службе Думы города.

- Завершено благоустройство на некоторых дворовых территориях избирательного округа № 31: большими картами отремонтирован асфальт проезда между дворами возле дома № 2 по ул. Ивана Франко и проведен ремонт проезда между дворами на ул. Гоголя, 45, - отмечают в сообщении на сайте Думы.

На станции Батарейная была проведена встреча с местными жителями. Совместно принято решение установить поручни на пешеходном виадуке, подключить уличное освещение в роще. Иркутяне также озвучили проблемы отлова бродячих собак, доукомплектации детских площадок, грейдирования дорог, работы амбулатории и физиокабинета. Депутат Дмитрий Красноштанов пообещал постараться решить все вопросы.

Напомним, утром 25 июля самолет, выполнявший рейс № 127 по маршруту Иркутск - Красноярск, не смог вылететь вовремя из аэропорта по технической причине. На борту находились 118 пассажиров, в том числе 12 детей и подростков. В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре организовали проверку.