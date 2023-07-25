В Иркутске не хватает продавцов-консультантов и кассиров - им обещают зарплату до 51 тысячи

Количество вакансий в розничных сетях Иркутской области выросло на 38% Фото: Алексей БУЛАТОВ

По сравнению с июнем прошлого года число вакансий в розничных сетях Иркутской области выросло на 38%. Больше всего сотрудников требуется в компании «Пятёрочка», «Слата», «Сеть универсамов Удача» и другие. Об этом говорят исследования экспертов hh.ru

- Интерес соискателей к работе в ретейле (розничной торговле - прим. ред.) снижается: в июне этого года в области было открыто на 17% меньше резюме, чем годом ранее, и этот тренд совпадает с общероссийским (-21% резюме за указанный период), - говорится в сообщении.

В связи с ростом конкуренции за персонал растут и зарплатные предложения. Чаще всего работодатели ищут продавцов-консультантов и продавцов-кассиров – на них приходится 66% вакансий в этом направлении. Потенциальным сотрудникам обещают доход от 31 400 до 51 724 рублей в месяц.

Напомним, во время проверки сотрудники Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры выявили махинации с налогами. Как стало известно правоохранителям, с 2018 по 2020 год индивидуальный предприниматель предоставлял в налоговую поддельные документы с помощью чего незаконно получил более 5,6 миллионов рублей в счет возмещения налога на добавленную стоимость.