Женщина пропала без вести во время отдыха с друзьями в лесу под Иркутском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции Иркутска разыскивают без вести пропавшую Екатерину Шамраеву. Ранее к правоохранителям обратилась жительница села Хомутово Иркутского района. Она рассказала, что ее подруга исчезла во время отдыха в лесу неподалеку от деревни Позднякова. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Ближе к утру похожую по описанию женщину видел очевидец. Он запомнил, что незнакомка шла, укутавшись в одеяло, - отмечают в ведомстве.

Среди примет Екатерины: светлые волосы и голубые глаза. На вид ей около 45-55 лет, имеет среднее телосложение, рост 165 -170 сантиметров.

Жителей Иркутского района просят не оставаться в стороне и помочь в поисках.

ВАЖНО

При любой имеющейся информации, сообщите об этом в дежурную часть отдела полиции №10 МУ МВД России «Иркутское» по телефону 8 (3952) 21-26-26.