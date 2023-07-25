Мошенники пригрозили жительнице Иркутской области подозрением в госизмене Фото: Даниил ОПАРИН

Мошенники пригрозили шелеховчанке подозрением в государственной измене и похитили у нее около 1,3 миллионов рублей. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и МВД региона.

-В отделение полиции пришла работница металлургического завода. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и сказал, что он - представитель силовых структур, - говорят в ведомствах.

Мужчина рассказал ей, что она подозревается в госизмене, так как с ее счета регулярно уходили деньги в недружественные страны. Более того, мужчина отправил жертве "приказ" о ее обвинении и фотографию своего "удостоверения" следователя.

При этом 50-летняя шелеховчанка засомневалась в словах звонившего и попыталась связаться с дочерью. Однако в этот момент «Силовик» пригрозил ответственностью за попытку прекращения диалога и продолжил инструктировать женщину.

Тогда женщина по инструкции оформила кредит в банке, сказав его менеджерам, что деньги нужны на ремонт.

В итоге в трех банках заявительница оформила кредиты и перевела преступникам 1 миллион 317 тысяч рублей. Заведено уголовное дело.