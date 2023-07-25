В Иркутске ежедневно специалисты подстригают кустарники и живые изгороди
Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска
Сотрудники муниципального предприятия "Горзеленхоз" ежедневно занимаются стрижкой живых изгородей в парках и скверах Иркутска. Они также выполняют формовочную обрезку отдельно стоящих растений.
- Стрижка кустарников и живых изгородей проводится в течение всего вегетационного периода, преимущественно для придания определенной формы зеленым насаждениям и уплотнения кроны растений, - пояснил Антон Титков, заместитель директора МКУ "Городская среда".
Сотрудники учреждения регулярно следят за состоянием общественных территорий и передают все выявленные замечания подрядным организациям для исправления.
В парках и скверах ежедневно работает почти 120 человек, которые убирают дорожки и лестницы, очищают урны, удаляют надписи со скамеек, качелей, беседок и детских площадок.
Трава на газонах продолжает скашиваться, а городские клумбы требуют особого ухода. Работники "Горзеленхоза" поливают и пропалывают цветники.