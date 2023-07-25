В Иркутске ежедневно специалисты подстригают кустарники и живые изгороди Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Сотрудники муниципального предприятия "Горзеленхоз" ежедневно занимаются стрижкой живых изгородей в парках и скверах Иркутска. Они также выполняют формовочную обрезку отдельно стоящих растений.

- Стрижка кустарников и живых изгородей проводится в течение всего вегетационного периода, преимущественно для придания определенной формы зеленым насаждениям и уплотнения кроны растений, - пояснил Антон Титков, заместитель директора МКУ "Городская среда".

Сотрудники учреждения регулярно следят за состоянием общественных территорий и передают все выявленные замечания подрядным организациям для исправления.

В парках и скверах ежедневно работает почти 120 человек, которые убирают дорожки и лестницы, очищают урны, удаляют надписи со скамеек, качелей, беседок и детских площадок.

Трава на газонах продолжает скашиваться, а городские клумбы требуют особого ухода. Работники "Горзеленхоза" поливают и пропалывают цветники.