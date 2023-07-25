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НовостиОбщество25 июля 2023 8:01

Свыше 200 одаренных детей Иркутской области отдыхают в образовательном центре «Персей»

Он находится в 20 км от города Ангарска
Елена СИНИЦА
Свыше 200 одаренных детей Иркутской области отдыхают в образовательном центре «Персей»

Свыше 200 одаренных детей Иркутской области отдыхают в образовательном центре «Персей»

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Более 200 молодых музыкантов, певцов, хористов и фотохудожников проводят свое лето в региональном центре поддержки и развития талантливых детей "Образовательный центр "Персей", который находится в 20 км от города Ангарска.

- Летняя оздоровительная кампания для детей в возрасте от 10 до 17 лет была организована министерством культуры Иркутской области, - как сообщает пресс-служба правительства региона.

Для участников было создано 4 творческих смены: "Хоровая ассамблея", "Духовая ассамблея", "На берегах Сибирской реки" и "Сибирский наигрыш".

В рамках этих смен проводятся лекции по искусству, индивидуальные и групповые занятия по вокалу и исполнительскому мастерству, фотосъемке, обработке фотографий, а также работа над созданием портфолио. Дети также принимают участие в культурных и развлекательных мероприятиях центра "Персей", а также в концертных программах.