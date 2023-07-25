В Иркутской области около 4,5 тысячи неработающих получают повышенную пенсию Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутской области около 4,5 тысячи неработающих пенсионеров из сельских районов получают повышенную пенсию от регионального отделения Социального фонда России. Для получения этой надбавки не требуется подавать заявление, так как расчет производится автоматически. Об этом сообщает Тайшет24.

- Пенсионеры должны иметь не менее 30 лет стажа на сельскохозяйственных работах и не должны работать, - передает издание.

Если у пенсионера нет документов, подтверждающих его сельский стаж, он может обратиться в отделение СФР для перерасчета пенсии. При переезде из сельской местности в город, пенсионеры все равно сохраняют свою надбавку за сельский стаж.