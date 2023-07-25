В Иркутской области осудят телефонного мошенника, отбывающего наказание в колонии Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Иркутской области передала в суд уголовное дело в отношении мужчины, который находится в исправительной колонии и известен как телефонный мошенник. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Прокуратура Иркутской области подтвердила обвинительное заключение против 36-летнего жителя Соликамска Пермского края. Ему предъявляются обвинения в совершении трех преступлений, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество), - говорят в ведомстве.

Расследование уголовного дела проводилось сотрудниками полиции.

По версии следствия, в период с июля по ноябрь 2022 года, данное лицо, находясь в местах лишения свободы, осуществляло мошеннические действия в отношении граждан, проживающих в различных регионах России.

В одних случаях обвиняемый, меняя голос на женский, звонил потерпевшим и предлагал "свидание" за деньги, при этом просил перевести предоплату на банковские счета, которые заранее были открыты на чье-то имя. В других случаях мужчина выдавал себя за специалиста, который может помочь решить проблему с автомобилем за определенную сумму.

В результате незаконных действий этого человека, троим жителям Красноярского края, Камчатского края и Иркутской области был причинен ущерб в размере более 50 тыс. рублей.

Уголовное дело было передано прокуратурой в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.