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25 июля 2023 9:23

Во дворе по улице Ярослава Гашека в Иркутске снесли детскую площадку: почему и построят ли новую

В администрации Иркутска прокомментировали демонтаж детской площадки по улице Ярослава Гашека
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Элементы детской площадки не соответствовали требованиям технического регламента.

Элементы детской площадки не соответствовали требованиям технического регламента.

Фото: Регина РАХИМОВА

Утром 25 июля жители двора Ярослава Гашека, 7 в Иркутске проснулись от странных звуков. Выглянув в окно, они увидели, что их детскую площадку разбирают. Но почему? Ведь она, по их словам, была в хорошем состоянии. Там располагались две горки, качели, карусель, песочница и турники.

Оказывается, срок эксплуатации закончился, и по закону ее должны убрать.

Оказывается, срок эксплуатации закончился, и по закону ее должны убрать.

Фото: Регина РАХИМОВА

- Я подошла к бригаде работников, которые демонтировали конструкции, - рассказывает КП-Иркутск жительница дома по улице Ярослава Гашека, 7. - Оказывается, срок эксплуатации закончился, и по закону ее должны убрать. Я не знаю, сколько она простояла во дворе, но дети радовались и играли. Где теперь ребятишкам гулять и когда установят новую, непонятно. Будем ждать.

Журналисты КП-Иркутск обратились за комментарием в городскую администрацию.

Для установки нового оборудования жителям необходимо обратиться к депутату по своему округу.

Для установки нового оборудования жителям необходимо обратиться к депутату по своему округу.

Фото: Регина РАХИМОВА

- Элементы детской площадки не соответствовали требованиям технического регламента, - пояснили в администрации. - Для установки нового оборудования жителям необходимо обратиться к депутату по своему округу, а также принять решение общим собранием собственников многоквартирного дома о содержании вновь устанавливаемого оборудования.