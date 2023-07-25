Во дворе по улице Ярослава Гашека в Иркутске снесли детскую площадку: почему и построят ли новую

Элементы детской площадки не соответствовали требованиям технического регламента. Фото: Регина РАХИМОВА

Утром 25 июля жители двора Ярослава Гашека, 7 в Иркутске проснулись от странных звуков. Выглянув в окно, они увидели, что их детскую площадку разбирают. Но почему? Ведь она, по их словам, была в хорошем состоянии. Там располагались две горки, качели, карусель, песочница и турники.

Оказывается, срок эксплуатации закончился, и по закону ее должны убрать. Фото: Регина РАХИМОВА

- Я подошла к бригаде работников, которые демонтировали конструкции, - рассказывает КП-Иркутск жительница дома по улице Ярослава Гашека, 7. - Оказывается, срок эксплуатации закончился, и по закону ее должны убрать. Я не знаю, сколько она простояла во дворе, но дети радовались и играли. Где теперь ребятишкам гулять и когда установят новую, непонятно. Будем ждать.

Журналисты КП-Иркутск обратились за комментарием в городскую администрацию.

Для установки нового оборудования жителям необходимо обратиться к депутату по своему округу. Фото: Регина РАХИМОВА

- Элементы детской площадки не соответствовали требованиям технического регламента, - пояснили в администрации. - Для установки нового оборудования жителям необходимо обратиться к депутату по своему округу, а также принять решение общим собранием собственников многоквартирного дома о содержании вновь устанавливаемого оборудования.