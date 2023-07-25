В Иркутске 26 июля пройдет ярмарка вакансий

В Приангарье в этом году прошло уже 290 подобных мероприятий. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске 26 июля с13 до 15 часов пройдет ярмарка вакансий. Мероприятие проводит Центр занятости по адресу ул. Маяковского, 11.

Как сообщили в министерстве труда и занятости Иркутской области, там же можно будет получить консультацию специалистов и пройти мастер-класс по составлению резюме.

– Ярмарка вакансий - эффективный инструмент для поиска соискателем работы, а работодателем новых сотрудников. Всем заинтересованным в поиске или смене работы ярмарки вакансий позволяют в короткий срок пройти собеседование с несколькими работодателями, получить консультации юристов по трудовому законодательству, по вопросам занятости населения, познакомиться с состоянием рынка труда региона, – отметила замминистра труда региона Елена Егорова.

По данным минтруда, в Приангарье в этом году прошло уже 290 подобных мероприятий, на которые пришло 26,7 тысяч соискателей и 1,6 тысячи работодателей, было представлено более 17 тысяч вакансий.

Наиболее востребованными остаются рабочие специальности: механик, слесарь-сантехник, кладовщик, водитель автомобиля, монтажник, столяр, фрезеровщик, инженер, маляр, токарь, менеджер, врач, медицинская сестра. Однако есть достаточно предложений даже для тех, кто не имеет никакой квалификации. При желании можно найти работу в другой районе иркутской области. Все данные о существующих вакансиях можно найти портале «Работа в России».