Не справился с управлением: в Саянске в ДТП пострадали 18-летний водитель и 17-летняя пассажирка

Не справился с управлением: в Саянске в ДТП пострадали118-летний водитель и 17-летняя пассажирка Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Саянске Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии, в результате которой пострадала несовершеннолетняя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

-Все случилось 24 июля в полночь на Ленинградском проезде. По предварительным данным, 18-летний молодой человек был за рулем ВАЗа. Он не справился с управлением и налетел на ограждение, - говорят в МВД.

В результате ДТП различные травмы получил водитель и его 17-летняя пассажирка. Теперь выясняются причины и обстоятельства ДТП.

В ведомстве напомнили, что важно соблюдать ПДД неукоснительно.