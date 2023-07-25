Три города Иркутской области получат премию на создание комфортной городской среды

Алзамай, Байкальск и Усолье-Сибирское вошли в число победителей VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Алзамай, Байкальск и Усолье-Сибирское вошли в число победителей VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В следующем году они получат премию для реализации своих проектов. А Киренску передано благодарственное письмо от главы Минстроя России Ирека Файзуллина.

- Иркутская область по итогам конкурса показала достойный результат, - отметил убернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - В следующем году в регионе будет реализовано сразу три крупных проекта благоустройства, призванных изменить облик малых городов, сделать их более привлекательными и удобными для жизни. Наша задача – проконтролировать реализацию проектов. Все работы важно выполнить в установленные сроки и с хорошим качеством. Жители должны получить новые, современные, красивые и комфортные пространства.

Представленные на конкурс проекты и в самом деле предполагают не просто благоустройство, а качественное изменение городской среды. В Алзамае появится парк астрономических наблюдений “Сошлись не только звезды”, в Байкальске обустроят прогулочный бульвар, а в Усолье-Сибирском реализуют целую концепцию, которая свяжет трамвайный маршрут, историю города большой химии и другие местные достопримечательности.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году в Приангарье на мероприятия по благоустройству из бюджетов всех уровней будет направлено почти 2 млрд рублей.