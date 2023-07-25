В Иркутской области введут режим повышенной готовности: что это значит Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области введут режим повышенной готовности для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Он будет действовать с 29 по 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- 29 июля на Приангарье ожидается смещение атмосферных фронтов с районов Западной Сибири, 30–31 июля по области ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, ветер северо-западный с порывами при грозах 15 – 20 метров в секунду, - говорят в правительстве.

Там добавили, что важно довести прогноз погоды до жителей региона. При этом Росводресурсы сообщили, что планируют увеличить водосброс на Иркутской ГЭС.