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НовостиОбщество25 июля 2023 12:24

В Иркутской области введут режим повышенной готовности: что это значит

В Иркутской области введут режим повышенной готовности с 29 по 31 июля
Елена СИНИЦА
В Иркутской области введут режим повышенной готовности: что это значит

В Иркутской области введут режим повышенной готовности: что это значит

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области введут режим повышенной готовности для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Он будет действовать с 29 по 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- 29 июля на Приангарье ожидается смещение атмосферных фронтов с районов Западной Сибири, 30–31 июля по области ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, ветер северо-западный с порывами при грозах 15 – 20 метров в секунду, - говорят в правительстве.

Там добавили, что важно довести прогноз погоды до жителей региона. При этом Росводресурсы сообщили, что планируют увеличить водосброс на Иркутской ГЭС.