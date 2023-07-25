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НовостиОбщество25 июля 2023 12:39

В Иркутске завершены поиски 19-летней Ирины Баировой

Поисковый отряд объявил о завершении поисков 19-летней Ирины Баировой
Елена СИНИЦА
В Иркутске завершены поиски 19-летней Ирины Баировой

В Иркутске завершены поиски 19-летней Ирины Баировой

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" сообщил, что завершены поиски 19-летней Ирины Баировой в Иркутске. Об этом отряд рассказал в своих социальных сетях.

- Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза черные, - такие ориентировки распространялись в социальных сетях города.

О том, что Ирина пропала, стало известно 24 июля. Тогда сообщалось, что в тот день она была одета в розовый комбинезон с шортами, сине-белая спортивная кофта, розовые кроссовки.

Теперь же стало известно, что девушка найдена живой.

-Спасибо всем, кто принимал участие в поисках! Просьба удалить репосты, - написали в отряде.