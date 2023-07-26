Силы по тушению лесных пожаров передислоцируют на север Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Силы и средства по тушению лесных пожаров решено передислоцировать в северные районы Иркутской области. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев. Это связано с тем, что на этих территориях в августе синоптики прогнозируют количество осадков ниже нормы. При этом температура воздуха по региону будет немного выше обычных показателей.

- Завтра направляем 47 лесных пожарных двумя бортами в Бодайбо, - написал глава Приангарья в соцсетях. - Ещё 40 человек поедут в Киренск, в том числе для борьбы с пожарами в Катангском, Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах.

Напомним, ранее власти региона сообщили о том, что в Иркутской области с 29 по 31 июля будет введен режим повышенной готовности. Это связано с тем, что надвигаются фронты с ливнями, ветром и грозами. Однако перед ухудшением погоды столбики термометров покажут больше +30 градусов.