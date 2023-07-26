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НовостиОбщество26 июля 2023 1:35

Силы по тушению лесных пожаров передислоцируют на север Иркутской области

В августе в северных территориях Приангарья ожидается количество осадков ниже нормы
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Силы по тушению лесных пожаров передислоцируют на север Иркутской области

Силы по тушению лесных пожаров передислоцируют на север Иркутской области

Фото: Иван МАКЕЕВ

Силы и средства по тушению лесных пожаров решено передислоцировать в северные районы Иркутской области. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев. Это связано с тем, что на этих территориях в августе синоптики прогнозируют количество осадков ниже нормы. При этом температура воздуха по региону будет немного выше обычных показателей.

- Завтра направляем 47 лесных пожарных двумя бортами в Бодайбо, - написал глава Приангарья в соцсетях. - Ещё 40 человек поедут в Киренск, в том числе для борьбы с пожарами в Катангском, Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах.

Напомним, ранее власти региона сообщили о том, что в Иркутской области с 29 по 31 июля будет введен режим повышенной готовности. Это связано с тем, что надвигаются фронты с ливнями, ветром и грозами. Однако перед ухудшением погоды столбики термометров покажут больше +30 градусов.