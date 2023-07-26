Массовая драка со стрельбой произошла на пляже в Братском районе Фото: Анна МИНАЕВА

Утром 22 июля в полицию Братска поступило сообщение о драке между отдыхающими, произошедшей на пляже. Позже выяснилось, что ночью началась ссора, которая перетекла в рукоприкладство. Одного из участников конфликта доставили в больницу с травмами от резиновых снарядов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- С места происшествия в отдел полиции был доставлен наиболее активный участник конфликта. Им оказался 30-летний ранее судимый местный житель, - отмечают в ведомстве.

- В отношении него составлен административный протокол за хулиганство. В настоящее время решается вопрос о квалификации действий его и других участников произошедшего с точки зрения уголовного законодательства.

Напомним, поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" сообщил, что завершены поиски 19-летней Ирины Баировой в Иркутске. О том, что девушка пропала, стало известно 24 июля. Как писали в соцсетях волонтеры, в тот день она была одета в розовый комбинезон с шортами, сине-белую спортивную кофту, розовые кроссовки.