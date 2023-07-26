В Иркутской области женщина погибла, попав под поезд на пешеходном переходе Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 25 июля в рабочем поселке Чунский произошла трагедия на железнодорожных путях в районе рынка. Пожилая женщина переходила по пешеходному переходу. Заметив человека слишком поздно, машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Пенсионерка погибла. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Чунского района.

- Этот переход оснащен всем необходимым для безопасности пешеходов: световой и звуковой сигнализацией, ограждением и дорожкой через пути. Сделано все, чтобы максимально предупреждать людей о приближении поезда, - отмечают местные власти. - Однако трагедии на объектах железной дороги происходят из-за невнимательности и спешки жителей.

Весной текущего года на этом переходе под поезд попал молодой человек, который из-за тяжелых травм стал инвалидом.

Напомним, утром 22 июля в полицию Братска поступило сообщение о массовой драке между отдыхающими, произошедшей на пляже. Позже выяснилось, что ночью началась ссора, которая перетекла в рукоприкладство. Одного из участников конфликта доставили в больницу с травмами от резиновых снарядов.