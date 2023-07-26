Пьяный водитель тягача устроил ДТП с двумя погибшими в Аларском районе Фото: Прокуратура Иркутской области

Ночью 26 июля в районе 1725 километра трассы Р-255 «Сибирь» тягач Sitrak врезался в стоящий на светофоре кроссовер Haval Jolion. Автомобиль вынесло на встречку, где в этот момент ехал грузовик. Попав под колеса многотонной машины, иномарка превратилась в груду металлолома. Два человека в салоне погибли - это водитель и 60-летняя пассажирка.

- Процедура медосвидетельствования показала, что водитель тягача «Sitrak» пьян, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудники полиции и прокуратуры проводят проверку, устанавливаются все обстоятельств и причины произошедшего.