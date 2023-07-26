Больше 2000 подростков временно трудоустроят в Иркутске в текущем году Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

2009 иркутских школьников старше 14 лет получат временную работу в 2023 году. 986 из них будут трудиться во время летних каникул, остальные - в свободное от уроков время. Такие данные приводят в администрации областного центра.

- Организация досуга учащихся – одно из приоритетных направлений. Ежегодно центры занятости заключают договоры со школами, - отметила заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Татьяна Эдельман. -

К труду приобщаются и ребята, состоящие на профилактических учетах. Подростки занимаются благоустройством, озеленением на территории школ, мелкими ремонтами и простыми подсобными работами. На зарплаты для таких учеников из бюджета города выделено около 19 миллионов рублей.

Напомним, полмиллиарда рублей направят в 2024 году на реализацию инициатив жителей Приангарья по развитию территорий. Однако на один проект может быть выделено не больше двух миллионов рублей. Прием заявок на конкурс «Есть решение» стартовал 25 июля. Отправлять их необходимо в администрации районов и городских округов до 3 сентября.