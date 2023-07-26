Жители Иркутской области впервые получат медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Указом Президента России Владимира Путина сразу семь жителей Иркутской области награждены медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока». Это работники различных участков железной дороги – в Вихоревке, Нижнеудинске, Тайшете, Иркутске, Усть-Куте, Железногорске-Илимском. Примечательно то, что награда была учреждена в 2022 году. Удостоенных ее в регионе ранее еще не было. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области

- Этой медалью награждаются граждане Российской Федерации за заслуги в развитии Сибири и Дальнего Востока, в том числе в сфере государственного строительства, экономики, промышленного производства, строительства, транспортной, энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, сельского хозяйства, науки, культуры, искусства, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды и других, - поясняют в правительстве Приангарья.

Напомним, в преддверии 1 сентября Главное управление МЧС России по Иркутской области совместно с КП-Иркутск запускают конкурс для будущих спасателей «Дети в погонах 2023 в Иркутске». Принять участие смогут ребята от 7 до 18 лет, учащиеся в кадетских классах пожарно-спасательной направленности и гражданско-патриотического воспитания Иркутской области. Нужно всего лишь загрузить фото на наш сайт irk.kp.ru или отправить на почту: r.rahimova@phkp.ru.