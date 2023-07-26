Хотел проскочить на красный: в сети появилось видео спасения мужчины из искореженной иномарки в Иркутске

Водитель Toyota Prius попал в больницу после столкновения с Honda Accord в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В иркутском МЧС опубликовали видео спасения 36-летнего водителя из искореженного кузова автомобиля. По предварительной информации, мужчина за рулем Toyota Prius хотел "проскочить" на запрещающий сигнал светофора на перекрестке улиц Баррикад и Ушаковской, но не успел. В этот момент по своей полосе двигалась иномарка Honda Accord. Произошло столкновение, Toyota перевернулась и задела еще две машины.

Спасатели слаженно и оперативно освободили оказавшегося в ловушке лихача и доставили его в больницу.

- Важно быстро разобрать то, что осталось от автомобиля, вокруг пострадавшего, чтобы как можно меньше его тревожить, - поясняют в ГУ МЧС России по Иркутской области. - Зафиксировать шейный отдел позвоночника - картонный воротник Шанца должен быть в каждой аптечке автомобилиста на случай, если придётся человека извлекать из авто до приезда спасателей и скорой. А дальше - всё в руках врачей и Бога!