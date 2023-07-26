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НовостиОбщество26 июля 2023 4:44

Испугалась медведя и ушла глубже в лес: под Иркутском спустя двое суток завершены поиски пропавшей во время отдыха женщины

Пропавшую во время отдыха в лесу женщину нашли живой в Иркутском районе
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
В Иркутском районе завершены поиски пропавшей во время отдыха в лесу женщины

В Иркутском районе завершены поиски пропавшей во время отдыха в лесу женщины

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Завершены поиски жительницы Иркутского района. Женщина пропала без вести ночью 21 июля. По словам подруги, во время отдыха дружеской компании в лесу она ушла в неизвестном направлении и не вернулась. Приятели пытались найти сибирячку самостоятельно, но это ни к чесу не привело. Тогда к поискам подключились полицейские, спасатели, а также волонтеры отрядов «ЛизаАлерт», «111.62», «Сарма». Это несколько десятков человек.

- Работы не прекращались двое суток. Отмечалось, что в день пропажи ранним утром женщину видели идущей, укутавшуюся в одеяло, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Чтобы заблудившаяся сибирячка могла выйти на звук, сотрудники ОВД включали на автомобиле сигнальное громкоговорящее устройств. Но на второй день поиски были завершены. Стало известно, что разыскиваемая сама вышла из леса в районе деревни Бутырки Иркутского района, где ее обнаружили правоохранители. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейским она призналась, что увидела медведя, из-за чего убежала глубже в тайгу.