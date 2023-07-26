В Иркутской области работники стали чаще бояться увольнения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным службы исследований hh.ru, трудоустроенные жители Иркутской области стали чаще бояться увольнения. Во втором квартале 2023 года такие опасения высказали 16% опрошенных, когда в первом квартале этот показатель был равен 14%. Стоит отметить, что эти числа все же ниже средних по Сибири и стране.

- Еще 78% трудоустроенных соискателей из Приангарья считают, что у текущего работодателя нет планов по их увольнению. Как правило, наиболее стабильно ощущают себя на текущем рабочем месте представители профессиональных сфер «Добыча сырья» (сразу 78% говорят, что для них нет угрозы увольнения по инициативе работодателя), а также «Туризм, гостиницы, рестораны» (77%), «Наука, образование», «Автомобильный бизнес» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 76%), - поясняют специалисты.

Напомним, 2009 иркутских школьников старше 14 лет получат временную работу в 2023 году. 986 из них будут трудиться во время летних каникул, остальные - в свободное от уроков время. К труду приобщаются и ребята, состоящие на профилактических учетах. Подростки занимаются благоустройством, озеленением на территории школ, мелкими ремонтами и простыми подсобными работами. На зарплаты для таких учеников из бюджета города выделено около 19 миллионов рублей.